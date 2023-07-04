Боярская заткнула за пояс собственного отца: актер уже выступил с заявлением
Актеру пришлось признать очевидное.
Прежде Михаил Боярский был невысокого мнения об актерском таланте своей дочери Елизаветы. Звездной наследнице пришлось немало постараться, чтобы получить похвалу от знаменитого отца.
Сегодня Боярская — одна из самых востребованных актрис театра и кино. Карьеру артистка успешно совмещает с воспитанием двоих детей. Ранее Михаил Сергеевич считал, что именно рождение наследников — главная заслуга его дочери. Но в новом интервью музыкант сделал громкое заявление.
Д’Артаньян заметил, что Елизавета уже давно заткнула его за пояс. Артист удивлен профессионализмом дочери, заметив, что ему есть чему у нее поучиться. По словам знаменитости, теперь он больше известен не как самостоятельная творческая единица, а как отец Лизы Боярской. Впрочем, такой расклад актера полностью устраивает.
«Ради этого я и жил. Она далеко вперед ушла, я так уже не умею», — восхитился заслугами наследницы Боярский в беседе с порталом «Мослента».