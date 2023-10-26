Боярская и Хабенский потрясли: этот фильм обожает пересматривать Джекман

Одним из самых известных фильмов в современном российском кинематографе стала историческая драма «Адмиралъ». Картина с Константином Хабенским и Елизаветой Боярской в главных ролях покорила отечественного зрителя и, как оказалось, пришлась по нраву иностранным поклонникам.

В частности, Хью Джекман, звезда «Людей Икс» и «Величайшего шоумена», с большим удовольствием пересматривает работу Андрея Кравчука. С первых минут картина увлекла его своим повествованием и яркой игрой актеров, поэтому даже спустя годы он вновь и вновь ее включает и показывает своим друзьям.

По словам самого артиста, фильм так его впечатлил, что он даже решил заняться историей. Артист углубился в годы, показанные в «Адмирале», чтобы узнать, что из сюжета было лишь выдумкой, а что случилось на самом деле в жизни легендарного Александра Колчака.