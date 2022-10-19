«Бояре смеются над рабами»: россияне не простили Якубовичу отношения к народу

Леонид Якубович уже больше 20 лет является бессменным ведущим программы «Поле чудес». Он регулярно оказывается в эфире, где общается со своими многочисленными гостями. При этом, как оказалось, ведущий далеко не всегда в восторге от участников шоу.

По словам Якубовича, не так часто в его студии оказываются люди, которым удается справиться с заданиями. Многие участники не знают, как кажется ведущему, элементарных вещей и не могут отгадать ни одно слово. Само же шоу знаменитость считает далеко не самым интеллектуальным, ведь его суть в том, что участники несколько часов отгадывают слово по буквам.

«Это диагноз. Это шизофрения», — признается Якубович в эфире программы «Сегодня вечером».

Пользователи Сети не оставили без внимания откровения знаменитости. Многие не оценили слова телеведущего, обвинив его в высокомерии. По их мнению, Якубович не должен ругать героев своей программы, благодаря которым он прославился и работает на телевидении уже так долго.