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Боялся за жизнь: вот что написали Табакову родственники настоящего Шелленберга

28 августа 2023 17:15
Боялся за жизнь: вот что написали Табакову родственники настоящего Шелленберга

Послание из-за рубежа ошарашило актера.

Олег Табаков — один из самых известных советских артистов. В телевизионном фильме «Семнадцать мгновений весны» он исполнил роль Вальтера Шелленберга. Проект имел огромный успех далеко за пределами Советского Союза, и однажды актер получил неожиданный отклик.

Олегу Павловичу пришла открытка от родственников настоящего Шелленберга, с которого был списан экранный образ. К удивлению Табакова, его не критиковали за искажение образа реального человека. Напротив, поблагодарили за что, что характер Вальтера был передан с такой заботой и теплотой. Также звезду «Семнадцати мгновений» поздравили с Рождеством.

Подобное послание до смерти перепугало артиста. Он боялся, что переписка с родственниками начальника немецкой разведки может негативно сказаться на его карьере и даже жизни. Но, к счастью, все обошлось без последствий.

Фото: Кадры из фильма «Семнадцать мгновений весны» (1973)
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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