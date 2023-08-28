Боялся за жизнь: вот что написали Табакову родственники настоящего Шелленберга

Олег Табаков — один из самых известных советских артистов. В телевизионном фильме «Семнадцать мгновений весны» он исполнил роль Вальтера Шелленберга. Проект имел огромный успех далеко за пределами Советского Союза, и однажды актер получил неожиданный отклик.

Олегу Павловичу пришла открытка от родственников настоящего Шелленберга, с которого был списан экранный образ. К удивлению Табакова, его не критиковали за искажение образа реального человека. Напротив, поблагодарили за что, что характер Вальтера был передан с такой заботой и теплотой. Также звезду «Семнадцати мгновений» поздравили с Рождеством.

Подобное послание до смерти перепугало артиста. Он боялся, что переписка с родственниками начальника немецкой разведки может негативно сказаться на его карьере и даже жизни. Но, к счастью, все обошлось без последствий.