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Боялся обезумевших фанаток: Шатунов много лет прятал жену

18 июля 2022 08:16
Боялся обезумевших фанаток: Шатунов много лет прятал жену

В жены кумир миллионов выбрал девушку, не знавшую его песен.

Совсем недавно из жизни ушел кумир миллионов Юра Шатунов. Его песни про розовые и белые розы помнила и пела вся страна. Несмотря на огромную любовь молодых девушек, сам Шатунов оказался однолюбом и выбрал в жену самую скромную из претенденток, оставившую далеко позади решительных фанаток.

Каждый раз выходя на сцену, Юра купался в лучах оваций и восторженных женских криков. После выступлений он охотно раздавал интервью и автографы, а в повседневной жизни прятал лицо за темными очками и кепкой, чтобы его не атаковали фанаты. Ему не нравилось поддерживать статус секс-символа страны, ведь сам он мечтал лишь о крепкой семье и любящей жене.

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Женился Шатунов в 28 лет на девушке по имени Светлана. Они познакомились в Германии, и будущая супруга звезды даже не подозревала о его славе на родине. Пара осталась жить в Германии, а в Россию певец стал ездить только ради концертов. Юра намеренно не показывал жену и детей на публике, чтобы не провоцировать фанаток. Творчество Шатунова Светлана полюбить так и не смогла, зато подарила Юрию двоих детей и то счастье, о котором он так долго мечтал.

Фото: Соцсети
Елена Королева
Елена Королева
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