Боялся, что вырастут «мажорами»: посмотрите, что стало с двойняшками Малинина

В 2000 году в семье Александра и Эммы Малининых случилось долгожданное пополнение. Женщина родила двойняшек Фрола и Устинью. У супругов уже были дети от прошлых отношений, поэтому к воспитанию малышей они подошли осознанно. Певец не скрывал, что боялся за судьбу младших наследников: он полагал, что у них есть все шансы вырасти «мажорами». Поэтому с детьми обращались довольно строго. Фрол и Устинья трудились с самого детства, помогая родителям по дому и соблюдая расписание.

В школу они пошли в Германии, где семья приобрела недвижимость. Несмотря на то, что это было элитное учебное заведение, имя Малинина там было не на слуху, поэтому преподаватели не относились к двойняшкам как-то по-особенному.

Сейчас дети уже выросли, в этом ноябре им исполнилось по 22 года. Фрол внешне очень похож на известного отца. А блондинка Устинья обладает настоящей модельной внешностью. Она стала певицей и получает образование в Академии музыки в Лондоне. Ее брат осваивает курс в институте кинематографии в Мюнхене. В свободное от учебы время они подрабатывают официантами, чтобы получить карманные деньги.