Боялись побега не зря: поездка Охлобыстина в США закончилась предательством

Большинство россиян открыли для себя Ивана Охлобыстина благодаря сериалу «Интерны», а ведь за границей он завоевал определенное признание многими годами раньше.

Еще в 1980-х будущий актер поступил в ВГИК, где учился на режиссера. Его курсовая работа — короткометражный фильм «Чушь. Рассказ ни о чем» — удостоилась наград на отечественных кинофестивалях, а также в США, на студенческом фестивале в Чикаго.

«Меня отпустили в Америку, но до этого меня долго инструктировала милая женщина по работе с иностранными студентами, сотрудница КГБ. На всякий случай со мной она отправила моего директора, который хорошо говорил по-английски, но, я так понимаю, основная его функция была, чтобы я не убежал. Я вернулся, а он нет», — со смехом вспомнил Охлобыстин в шоу «Мой герой ».

Он пояснил, что сотрудница КГБ плохо разобралась в его характере: меньше всего на свете Иван хотел куда-то бежать из своей страны, и до сих пор придерживается подобных взглядов.

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