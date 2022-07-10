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Боялись побега не зря: поездка Охлобыстина в США закончилась предательством

10 июля 2022 12:10
Боялись побега не зря: поездка Охлобыстина в США закончилась предательством

С артистом побеседовал сотрудник из органов.

Большинство россиян открыли для себя Ивана Охлобыстина благодаря сериалу «Интерны», а ведь за границей он завоевал определенное признание многими годами раньше.

Еще в 1980-х будущий актер поступил в ВГИК, где учился на режиссера. Его курсовая работа — короткометражный фильм «Чушь. Рассказ ни о чем» — удостоилась наград на отечественных кинофестивалях, а также в США, на студенческом фестивале в Чикаго.

«Меня отпустили в Америку, но до этого меня долго инструктировала милая женщина по работе с иностранными студентами, сотрудница КГБ. На всякий случай со мной она отправила моего директора, который хорошо говорил по-английски, но, я так понимаю, основная его функция была, чтобы я не убежал. Я вернулся, а он нет», — со смехом вспомнил Охлобыстин в шоу «Мой герой».

Он пояснил, что сотрудница КГБ плохо разобралась в его характере: меньше всего на свете Иван хотел куда-то бежать из своей страны, и до сих пор придерживается подобных взглядов.

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Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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