Боялись открыть рот? А вот и нет: у женщин в Османской империи прав было куда больше, чем показали в «Великолепном»

23 августа 2025 19:34
Сериал умело привирает там, где это необходимо для драматизма.

В интервью «Киноафише» Наталья, автор YouTube-канала «История. Интересно!», отметила, что турецкие сериалы создают совершенно искажённый образ положения женщин в Османской империи.

Какой была жизнь в гареме

На самом деле султанский гарем был скорее смесью института благородных девиц и общежития. Здесь воспитывали и образовывали девушек из знатных семей, а потом удачно выдавали их замуж.

Более того, у женщин Османской империи было больше прав, чем у европейских современниц: они могли наследовать имущество, владеть недвижимостью, торговать и даже разводиться. Турчанки могли подавать на мужчин в суд — и выигрывать.

«Скупость со стороны мужчины рассматривалась как грех. Мужу не дозволено было ограничивать расходы жены, также он обязан был обеспечивать жену отдельной комнатой и едой, даже если она богаче его».

Что писали историки

Также Наталья приводит цитату немецкого католического священника Соломона Швайгера, посетившего Турцию в конце XV века:

«Турки правят миром, а ими правят женщины».

По его словам, турчанки свободно путешествовали, развлекались и управляли своими финансами без контроля мужчин. Разумеется, султанские наложницы были ограничены в путешествиях, ввиду правил безопасности.

Эти факты переворачивают привычные стереотипы и показывают, насколько сильно реальная жизнь отличалась от сериальной. Панталоны Хюррем и стул Сулеймана: от вида каких вещей в «Великолепном веке» у эксперта дергается веко.

Фото: Кадр из сериала «Великолепный век»
