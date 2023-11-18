Боялись и режиссеры, и актеры: что было не так с любимцем публики Вячеславом Тихоновым

Вячеслав Тихонов был родом из самой простой семьи, но, несмотря на это, построил блестящую карьеру в кино. Однако его творческая жизнь складывалась непросто. Зачастую он сталкивался с предвзятым отношением со стороны коллег по цеху.

Еще во время учебы во ВГИКе актер получил роль в фильме «Молодая гвардия». Лента Сергея Герасимова имела большой успех. Но после нее на артиста не обрушился шквал предложений от других режиссеров.

По своему происхождению звезда экрана походил на работягу, но на самом деле производил на окружающих впечатление истинного интеллигента и аристократа. Также многим казалось, что Тихонов смотрит на остальных свысока. А перед его талантом попросту робели.

Знаменитость боялись и постановщики, и актеры. Первые опасались, что их картины не соответствуют выдающемуся лицедею, а вторые с ужасом думали, что он их «переиграет». По этой причине Вячеслав Васильевич часто оставался не у дел: его фильмография точно могла бы быть гораздо обширнее.