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Боялась последствий: на что Анкудинова пошла ради победы в «Ты супер!»

24 июля 2022 15:34
Боялась последствий: на что Анкудинова пошла ради победы в «Ты супер!»

Певице поставили невыполнимое условие.

Триумф Дианы Анкудиновой на шоу «Ты супер!» обсуждала вся страна, но немногие знали, какие страхи ей пришлось преодолеть ради победы.

Артистка пыталась занять ряды конкурсантов еще в первом сезоне проекта, но тогда условие, поставленное организаторами, она сочла невыполнимым, из-за чего и отправилась на «Голос. Дети».

Диане и ее опекуну сообщили, что она должна будет публично рассказать, как попала в приемную семью. Это напугало юную певицу: она переживала о том, что зрители отнесутся к ней с негативом.

«Кроме того я очень боялась реакции биологической матери. Если расскажу все, как было на самом деле, ей точно не понравится», — поделилась Анкудинова в беседе с изданием «Караван историй».

Судьи «Голоса» не поддержали звезду: она не смогла пройти даже слепые прослушивания, хотя ей стоя аплодировал весь зрительный зал. Поэтому Диана все же решилась предать огласке свою биографию и подала заявку в «Ты супер!», став в итоге триумфатором шоу.

Фото: Legion-Media, кадр из программы
Елена Королева
Елена Королева
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