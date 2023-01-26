Боялась, но решилась: этот факт кого угодно заставит уважать Марысю из «Знахаря»

Польская актриса Анна Дымна полюбилась зрителям благодаря съемкам в мелодраме «Знахарь». Роль красавицы Марыси принесла талантливой девушке восхищение многих советских граждан. Хотя она поразила людей не только своим экранным образом.

Однажды жизнь женщины разделилась на до и после. В 1996 году у ее мамы была диагностирована мозговая эмболия, которая вызвала полный паралич тела и даже голосовых связок. Болезнь не отступила, и пенсионерка покинула этот мир.

После трагедии Анна долго не могла прийти в себя. Когда ее пригласили в жюри творческого конкурса для людей с инвалидностью, то она сначала испугалась, но потом все же согласилась. Этот эпизод подарил артистке новый смысл существования.

Женщина основала собственный фонд «Несмотря ни на что», который помогает людям с психическими и физическими проблемами. Нуждающиеся могут найти там поддержку и всю необходимую помощь.

Такой поступок лишь доказывает, какое доброе сердце у этой актрисы.