Боялась, но любила: как выглядел муж Муравьевой, без которого актриса сдала

Ирина Муравьева полюбилась многим зрителям благодаря своей яркой героине в фильме «Москва слезам не верит». Там актриса мастерски перевоплотилась в охотницу за богатым мужем, которая пыталась получше устроиться за счет избранника. Но в реальной жизни звезда кино никогда не ставила корысть на первое место.

На заре карьеры артистка безуспешно штурмовала творческие училища, пытаясь поступить. Подрабатывать ей приходилось в детском театре. Там Муравьева и познакомилась с режиссером Леонидом Эйдлином, который оказался главным мужчиной в ее жизни. Постановщик сразу обратил внимание на яркую и жизнерадостную коллегу и захотел, чтобы она стала матерью его детей. Актрису не смутило даже то, что Эйдлин был на 12 лет старше.

Мечты режиссера сбылись: в браке они прожили более 40 лет и воспитали двоих сыновей. Внешне супруги казались полными противоположностями — бойкая Муравьева не подходила по характеру постановщику, который казался строгим и иногда даже мрачным. Поговаривали, что дома у актрисы царила диктатура супруга: даже в условиях загруженного рабочего графика звезде приходилось следить, чтобы в квартире царили чистота и уют, а на плите всегда были аппетитные блюда.

Как бы то ни было, но артистку такой уклад устраивал. Может, она и боялась мужа, но точно обожала его. Когда в 2014 году Эйдлин скончался, Муравьева была безутешна. Только поддержка уже взрослых сыновей помогла ей справиться с горем. Сейчас в одиночестве актриса хоть и сдала, но продолжает работать.