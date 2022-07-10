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«Злой и противный»: на откровения о Табакове решилась его помощница

10 июля 2022 10:34
«Злой и противный»: на откровения о Табакове решилась его помощница

Актер был очень далек от образа доброго Матроскина.

Ольга Хенкина, много лет проработавшая помощницей Олега Табакова, поделилась историей знакомства с мэтром и описала черты, которые поразили ее в его личности.

Хенкина работала бок о бок с артистом по 12 часов в день, что было суровой проверкой на прочность. Тесное сотрудничество раскрыло ей глаза на актера, который оказался не таким, каким представлялся на экране.

«Я боялась его поначалу. Я-то думала, что это кот Матроскин, добрый, смешной. А это был структурированный, жесткий, живущий по расписанию человек», — призналась Хенкина в беседе с журналом «Театр».

График Табакова был расписан по часам: он очень рано вставал, разбирался с делами до репетиции, затем репетировал, после чего выделял час на сон. И если мэтру не удавалось вздремнуть, он становился «злым и противным», как выразилась Хенкина.

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Загруженный график, разбирательства с актерами и сотрудниками театра, взаимодействие с самим Табаковым с лихвой покрывала ее зарплата. Она получала 15 тысяч рублей — огромную сумму по меркам 2000 года, а ведь до этого обучала американских солдат НАТО азам русской культуры.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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