Боялась даже Ванга: эти 3 знака Зодиака находятся под защитой высших сил
Легендарная предсказательница назвала знаки, которым покровительствует само мироздание.
Одной из самых ярких фигур прошлого столетия стала Ванга. Известная болгарская ясновидящая оставила после себя обширное наследие, в которое вошли не только предсказания будущего, но и астрологические наблюдения. Сохранились сведения о том, что Ванга опасалась некоторых знаков зодиака. Она считала, что эти представители зодиакальной плеяды наделены особой, мощной энергетикой. Кроме того, им покровительствуют высшие силы. Рассказываем, кто же, по мнению предсказательницы, входил в топ самых сильных знаков в гороскопе.
Лев
Легендарная ясновидящая считала, что Львы от рождения обладают сильнейшей энергетикой. Однако сложный характер представителей огненного знака очень часто играет с ними злую шутку - в порыве злости, гнева или любых других сильных чувств энергия Льва может стать разрушительной. Поэтому Ванга довольно часто отказывалась работать с этим неуправляемым знаком. Вместе с тем она уважала Львов за их внутреннюю силу, ум, целеустремленность.
Если уроженец знака сможет направить свои ресурсы в правильное русло, он может добиться больших успехов в сфере бизнеса, искусства, в политике.
Скорпион
Пожалуй, чаще всего Ванга отказывалась от работы со Скорпионами. По словам ясновидящей, уроженцы водного знака обладают темной энергетикой, после общения с ними ей приходилось долго восстанавливаться. Ванга утверждала, что Скорпион от природы наделен удивительными способностями - он может буквально гипнотизировать своих собеседников, подчинять их своей воли и использовать в своих корыстных целях.
Представители знака - прирожденные манипуляторы, но покровительство высших сил позволяет им избежать ответственности за не слишком красивые и этичные поступки.
Рыбы
Еще один знак зодиака, который внушал Ванге опасение - это Рыбы. Представители водной стихии слишком непредсказуемы и изменчивы, их трудно понять и приручить. Согласно мнению легендарной ясновидящей, вселенная одарила Рыб превосходной интуицией. С ними опасно иметь дело, поскольку они хорошо распознают не только обман и предательство, но и тайные слабости собеседника.
Вряд ли Рыбка решит воспользоваться полученной информацией в коварных целях, хотя… если ее разозлить, вполне возможно, что она решит отомстить, и выберет для удара самое болезненное место.