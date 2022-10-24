Боялась даже Ванга: эти 3 знака Зодиака находятся под защитой высших сил

Одной из самых ярких фигур прошлого столетия стала Ванга. Известная болгарская ясновидящая оставила после себя обширное наследие, в которое вошли не только предсказания будущего, но и астрологические наблюдения. Сохранились сведения о том, что Ванга опасалась некоторых знаков зодиака. Она считала, что эти представители зодиакальной плеяды наделены особой, мощной энергетикой. Кроме того, им покровительствуют высшие силы. Рассказываем, кто же, по мнению предсказательницы, входил в топ самых сильных знаков в гороскопе.

Лев

Легендарная ясновидящая считала, что Львы от рождения обладают сильнейшей энергетикой. Однако сложный характер представителей огненного знака очень часто играет с ними злую шутку - в порыве злости, гнева или любых других сильных чувств энергия Льва может стать разрушительной. Поэтому Ванга довольно часто отказывалась работать с этим неуправляемым знаком. Вместе с тем она уважала Львов за их внутреннюю силу, ум, целеустремленность.

Если уроженец знака сможет направить свои ресурсы в правильное русло, он может добиться больших успехов в сфере бизнеса, искусства, в политике.

Скорпион

Пожалуй, чаще всего Ванга отказывалась от работы со Скорпионами. По словам ясновидящей, уроженцы водного знака обладают темной энергетикой, после общения с ними ей приходилось долго восстанавливаться. Ванга утверждала, что Скорпион от природы наделен удивительными способностями - он может буквально гипнотизировать своих собеседников, подчинять их своей воли и использовать в своих корыстных целях.

Представители знака - прирожденные манипуляторы, но покровительство высших сил позволяет им избежать ответственности за не слишком красивые и этичные поступки.

Рыбы

Еще один знак зодиака, который внушал Ванге опасение - это Рыбы. Представители водной стихии слишком непредсказуемы и изменчивы, их трудно понять и приручить. Согласно мнению легендарной ясновидящей, вселенная одарила Рыб превосходной интуицией. С ними опасно иметь дело, поскольку они хорошо распознают не только обман и предательство, но и тайные слабости собеседника.