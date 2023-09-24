«Боялась, что у Рыжего штаны треснут»: видео с концерта «Иванушек» высмеяли в Сети

Группа «Иванушки International» регулярно выступает с концертами и радует поклонников своими главными хитами. Артисты не теряют популярности, однако некоторые их концерты вызывают лишь смех даже у преданных фанатов.

Так, в социальных сетях несколько дней назад начало распространяться видео с недавнего выступления коллектива. В ролике видно как Андрей Григорьев-Апполонов пытается привлечь внимание публики, выполняя множество батманов и хвастаясь своей растяжкой.

Как отметили пользователи Сети, 53-летний артист выглядит смешно, когда задирает ногу перед многотысячной публикой. По словам поклонников, Григорьеву-Апполонову давно пора вести себя в соответствии с возрастом и изменить формат выступлений.

«Боялась, что у Рыжего штаны треснут», «Рыжий на карате записался что ли?», «Зачем Рыжий задирает ноги?», «Апполонов просто смешон», — делятся мнением фанаты.

Многие же в шутку сравнили музыканта с Анастасией Волочковой, которая известна своими шпагатами. По мнению публики, Григорьев-Апполонов может составить балерине достойную конкуренцию, им даже можно подготовить совместное выступление.