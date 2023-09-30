Ботокс не нужен: женщины с этими именами долго не стареют

Завистницы считают их ведьмами. Мужчины осыпают комплиментами. Каждый человек, узнав случайно их настоящий возраст, не может сдержать удивления. Речь идет о женщинах, которые выглядят гораздо моложе своих лет. По наблюдениям экспертов, чаще всего такие дамы носят определенные имена. Рассказываем, кто же эти счастливицы.

Диана

Женщина, названная в честь античной богини охоты, может похвастаться отличной формой. Диане даже не приходится прилагать лишних усилий для того, чтобы оставаться молодой и подтянутой. Как правило, ей везет с генами, а еще она рано начинает придерживаться здорового образа жизни, заниматься спортом и ухаживать за собой.

Яркий пример - актриса Диана Крюгер.

Взглянув на снимки 47-летней знаменитости, редко кто сможет угадать ее истинный возраст. Голубоглазая блондинка, исполнившая роль Елены в фильме “Троя”, как будто бы вовсе не стареет - время совершенно не властно над ее утонченной, аристократичной внешностью.

Ирина

Покровительницей Ирины считается Венера - планета, названная в честь богини любви и красоты. Поэтому молодость и привлекательность - неизменные атрибуты женщины, нареченной этим именем. Ирина удивительно энергичная, нередко она находит свое призвание в спорте, танцах, цирковом искусстве - везде, где требуется отличная форма.

57-летняя певица Ирина Салтыкова не выглядит на свой возраст - с дочкой Алисой они выглядят сестрами.

В интервью певица признается, что сохранить цветущий внешний вид ей помогает здоровый образ жизни. Главный секрет - ложиться спать не позднее двенадцати, потому что один час сна до полуночи считается за два.

Светлана

Это женское имя недаром ассоциируется со светом. Светлана полна жизненной энергии, она как будто бы сияет изнутри. Характер у обладательницы этого имени мягкий, доброжелательный, она старается не зацикливаться надолго на негативных моментах. Возможно, именно это качество помогает ей сохранять молодость на долгие годы.

Светлана Ходченкова - красноречивое тому подтверждение.

В 2023 году звезда отметила 40-летие, однако на этот возраст она явно не выглядит. Актриса, дебютировавшая в фильме “Благословите женщину”, всегда сохраняет цветущий вид. Правда, для этого приходится изрядно потрудиться - чтобы оставаться в форме, Светлана занимается гимнастикой, тайским боксом и растяжкой.