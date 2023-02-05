Ботокс не нужен: эти знаки Зодиака очень долго не стареют

Попытки найти секрет вечной молодости - один из самых распространенных сюжетов в мировой культуре. Живая и мертвая вода, философский камень, таинственные эликсиры - все эти легендарные и сказочные средства омоложения с давних пор будоражили воображение человечества. Порой, глядя на некоторых людей, возникает подозрение, что им известен рецепт молодости - настолько хорошо они выглядят. Однако астрологи говорят, что дело в дате рождения. Над представителями некоторых знаков время поистине не властно. Кто же эти счастливчики?

Овен

Представители огненного знака порой как будто бы и вовсе забывают о таком понятии, как возраст. Они не оглядываются на цифры в паспорте и делают только то, что считают нужным. Огненный знак обладает мощной энергетикой, благодаря которой всегда заряжен бодростью и жизненными силами. Они-то и помогают Овну выглядеть гораздо моложе своих лет.

Неудивительно, что все вокруг удивляются, когда ему приходится назвать свой реальный возраст.

Дева

Деятельные и целеустремленные Девы тоже поражают окружающих своим цветущим видом. Многие пытаются выведать у представителей земного знака секрет их вечной молодости, однако на самом деле ничего хитрого тут нет. Просто Девы с ранних лет тщательно следят за своим здоровьем и самочувствием, соблюдают режим дня, правильно питаются, отказываются от вредных привычек.

А результатом становится отличная внешность и активный настрой.

Весы

По словам астрологов, у Весов предрасположенность к продолжительной молодости врожденная. Этот воздушный знак обычно обладает хорошими генами, но большую роль играет также уход за собой. Весы - любители спорта и активного образа жизни, поклонники уходовой косметики и салонных процедур. Они ни за что не откажут себе в удовольствии позаботиться о себе, поэтому не выглядят на свой возраст и кажутся гораздо моложе.

Козерог

“Ты случайно не вампир?” - шутят друзья Козерога, имея в виду, что тот как будто бы застрял в одном возрасте и годы над ним совершенно не властны.

Все дело в том, что представители земного знака с годами начинают получать от жизни настоящее удовольствие. К ним приходит мудрость, которая позволяет смотреть на многие вещи проще, спокойнее и просто радоваться каждому новому дню. Такой взгляд на мир помогает Козерогу цвести душой и телом до самой старости.