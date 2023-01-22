Ботокс, допинг и таблетки для похудения: страшная правда о детских конкурсах красоты

Удивительно, но некоторые родители готовы подвергать своего ребенка опасности, лишь бы получить заветный приз конкурса красота. Взрослые даже не понимают, какой ущерб они наносят психическому и физическому здоровью детей.

Мама Бритни Кэмпбелл смогла прославить дочку на всю страну, но с победой в соревновании это никак не связано. Американка решила, что ее малышка несовершенна, поэтому ей необходимы уколы ботокса. Такой поступок она оправдывала тем, что из-за подвижной мимики у девочки могут образоваться морщины.

Другим способом улучшить внешний вид детей являются энергетики. Конкурсантки пьют их в невероятных количествах, а родители даже не пытаются это прекратить. Дело в том, что с помощью этого допинга дети становятся более веселыми и улыбчивыми.

Но некоторые матери обладают особым пренебрежением к своим дочкам. Эти дамы заставляют малышек принимать таблетки для похудения, чтобы избавиться от пухлых щечек. Однако в будущем девочек ждет не стройная фигура, а анорексия и задержка развития.