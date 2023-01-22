Ботокс, допинг и таблетки для похудения: страшная правда о детских конкурсах красоты
Эти жертвы не стоят никакой красоты.
Удивительно, но некоторые родители готовы подвергать своего ребенка опасности, лишь бы получить заветный приз конкурса красота. Взрослые даже не понимают, какой ущерб они наносят психическому и физическому здоровью детей.
Мама Бритни Кэмпбелл смогла прославить дочку на всю страну, но с победой в соревновании это никак не связано. Американка решила, что ее малышка несовершенна, поэтому ей необходимы уколы ботокса. Такой поступок она оправдывала тем, что из-за подвижной мимики у девочки могут образоваться морщины.
Другим способом улучшить внешний вид детей являются энергетики. Конкурсантки пьют их в невероятных количествах, а родители даже не пытаются это прекратить. Дело в том, что с помощью этого допинга дети становятся более веселыми и улыбчивыми.
Но некоторые матери обладают особым пренебрежением к своим дочкам. Эти дамы заставляют малышек принимать таблетки для похудения, чтобы избавиться от пухлых щечек. Однако в будущем девочек ждет не стройная фигура, а анорексия и задержка развития.