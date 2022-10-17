Ботаник вы или шалопай? Сложный тест на врожденную грамотность

Великий и могучий русский язык сложно изучать не только иностранцам, но и самим носителям. Чтобы грамотно писать и говорить, необходимо помнить множество тонкостей. К слову, не факт, что если вы будете выражаться правильно, окружающие похвалят вас за образованность - в обществе сложилось много стереотипов, которые большинство людей считают литературной нормой. Так, например, бытует мнение, что вместо слова “последний” необходимо употреблять слово “крайний”. Мол, оно имеет не такую негативную окраску. Лингвисты говорят, что об этом языковом казусе писал еще Лев Васильевич Успенский в своем труде “Слово о словах”. Ученый-языковед остроумно заметил, что у каждого предмета или явления существует несколько краев, например, у очереди, и возникает неизбежный вопрос: какой край считать “правильным”, а какой - нет? Часто слово “крайний” можно услышать в речи суеверных представителей различных профессий, в том числе связанных с риском - актеров, водолазов, летчиков и т.д. Однако этот вариант употребления все-таки неправильный, нелитературный, верно говорить - “последний”.

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