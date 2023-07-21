Ботаник из «Универа» женился на эффектной блондинке, которая даже красивее Хилькевич: посудите сами

Александр Стекольников, известный по роли Валентина Будейко из сериала «Универ. Новая общага», стал папой в третий раз. Сам он, как и его персонаж, предпочитает блондинок. Поэтому в 2011 году актер женился на Марии, которая работает художником по костюмам.

Пара познакомилась во время одного из театральных проектов. Мария уже воспитывала сына Георгия от первого брака. Александр Стекольников мгновенно нашел с мальчиком общий язык и даже усыновил его. Сразу после свадьбы у влюбленных родился еще один сын — Иван. Пара продолжает жить душа в душу. Они не остановились на двоих сыновьях, поэтому компанию мальчишек в 2019 году разбавила их дочь Даша. Многодетные родители пока решили остановиться на трех отпрысках.

Александр Стекольников продолжает сниматься в фильмах и играть в антрепризах, а супруга в основном занимается воспитанием подрастающего поколения. Друзья и коллеги называют актера и его супругу очень крепкой и любящей парой, считают их идеальной во всех отношениях семьей.

Напомним, Александр Стекольников родился в Петербурге, он является коренным жителем города в шестом поколении. Однако в социальных сетях актер представляется Мартыновым. Это не творческий псевдоним, а фамилия, которую в его семье носили до 1930-х. Потом по причинам, о которых звезда «Универа» не знает, его предки почему-то решили стать Стекольниковыми, но актер пытается воссоздать историческую справедливость.