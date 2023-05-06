Ботаник из КВН уже не тот, что прежде: как выглядел пухляш перед пропажей

Евгений Никишин запомнился зрителям благодаря участию в команде КВН «Уездный город». В образе ботаника он появлялся на сцене и уже спустя несколько выступлений завоевал сердца поклонников по всей стране. А после распада коллектива продолжил строить карьеру в шоу-бизнесе.

Так, Никишин успел сняться в нескольких комедиях, среди которых «Однажды в Америке, или Чисто русская сказка» и «Лопухи», а также был ведущим юмористических проектов. Артист пытался изменить свой образ ботаника, который так запомнился зрителям, и отказался от очков, выбрав совершенно другой стиль одежды. В одном из последних интервью он предстал перед поклонниками в черной толстовке и с аккуратной прической, превратившись в другого человека.

Однако уже год Никишин не появляется перед публикой. В прошлом феврале он удалил свою страницу в социальных сетях и отказался от участия во всех проектах. Как уверены фанаты, артист решил сконцентрироваться на семье, но они верят, что однажды их кумир все же вернется на большие экраны.