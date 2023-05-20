Босоножки «добавили» 30 кг: на plus-size модель больно смотреть (честное фото)

Сейчас дамы с пышной фигурой могут позволить себе выглядеть стильно и надевать любую одежду. Дизайнеры составляют размерную сетку своих коллекций, исходя из требований общественности. Поэтому красавицы с внушительными объемами не остаются обделенными. Впрочем, не каждая вещь будет смотреться на них так же хорошо, как и на стройной манекенщице.

Это доказала привлекательная брюнетка Эшли Грэм. Plus-size модель знает, как правильно подчеркивать свои достоинства и скрывать недостатки. Однако с приходом весны девушке захотелось сменить закрытые сапоги, что оказалось ошибкой. Для очередного выхода в свет она выбрала черные босоножки с завязками, которые лишь подчеркнули ее отекшие ноги и «добавили» красавице 30 килограммов.

Стилисты часто говорят о том, что такая обувь может сыграть злую шутку даже с самой худой манекенщицей. А при взгляде на Эшли кажется, что шнурки и вовсе впились в ее кожу, из-за чего на модель стало больно смотреть.