Боря Левин из сериала «Интерны» уехал в Лондон и работает официантом 

После окончания проекта «Интерны» прошло уже четыре года: сериал был закрыт в 2016 году. Тогда предполагалось, что многие молодые актеры после него станут действительно знаменитыми. С некоторыми так и произошло: например, Кристина Асмус продолжила строить свою актерскую карьеру, как и Илья Глинников, и Аглая Тарасова. Однако некоторые, увы, остались без работы. Как удалось выяснить изданию «СтарХит», среди них оказался исполнитель роли неуверенного в себе зазнайки Бори Левина – Дмитрий Шаракоис.

По этой причине актер решил уехать в Англию, где мечтал устроиться на стройку, пройдя необходимые экзамены. Однако такая работа оказалась для Дмитрия слишком тяжелой, и он ушел. Теперь Шаракоис числится официантом в одном известном лондонском ресторане ZIMA. Иногда актер приезжает в Россию на различные кастинги, но пока никаких успехов это ему не принесло.

Дмитрий признается, что часто бывал в Англии, но в основном ради футбольных матчей, а теперь смог, наконец, остаться здесь жить. О пребывании в другой стране актер рассказывает в своем блоге на YouTube. Отметим, что попасть в Великобританию Шаракоису было проще, чем другим россиянам, поскольку он уже имел литовское гражданство.

Отметим, что последнее предложение, связанное с кино, Дмитрий получил в 2014 году, после чего снялся в новой версии «Кавказской пленницы», где сыграл Шурика. Однако фильм провалился в прокате и собрал множество отрицательных отзывов, а героя Шаракоиса признали худшим.