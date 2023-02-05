Бортпроводница из России украла сердца иностранцев: мужчине не могут перед ней устоять

Наши красавицы и без яркого макияжа способны вызвать восторг.

Российские женщины неспроста считаются одними из самых привлекательных в мире. Они отличаются выразительными чертами лица, уникальным стилем, и даже среди стюардесс, которые всегда должны выглядеть безупречно, наши соотечественницы выделяются и покоряют сердца мужчин.

Снежана Мажевская подтвердила это утверждение, выложив на своей страничке обычное селфи.

На нем бортпроводница выглядела весьма скромно. Она была одета в стандартную униформу российской авиакомпании, а макияж не бросался в глаза и лишь подчеркивал естественную красоту девушки.

Такой сдержанный образ привёл в восторг иностранных мужчин, которые уже устали от женщин в вызывающей одежде с ярким мейкапом на лице. Пользователи из других стран посчитали внешность Снежаны очаровательной и не стеснялись делать девушке комплименты.