Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Бортко колебался до последнего: этот советский фильм мог никогда не выйти — спустя время стал его визитной карточкой

Бортко колебался до последнего: этот советский фильм мог никогда не выйти — спустя время стал его визитной карточкой

28 августа 2025 17:09
Бортко колебался до последнего: этот советский фильм мог никогда не выйти — спустя время стал его визитной карточкой

Страна лишилась бы одной из самых цитируемых картин.

Фильм Владимира Бортко «Собачье сердце» стал классикой буквально за одну ночь. Без афиш, без кинотеатрального проката: один-единственный телепоказ — и вся страна заговорила цитатами.

А за кадром шло свое кино: конфликты, срывы, странные совпадения и ощущение, будто сам Булгаков подглядывает за съемочной площадкой.

Как выбирали актеров

На роль профессора Преображенского метили звезды первой величины — Юрий Яковлев и Леонид Броневой. Но в итоге роль досталась Евгению Евстигнееву. Парадокс: в тот момент он переживал изгнание из «Современника», был в глубокой депрессии и порой просто не хотел выходить на площадку.

Бортко сумел вернуть ему азарт: были дни вдохновения, были и провалы — Евстигнеев то зажигал группу, то срывал смены. И все же именно его Преображенский стал сердцем картины — энергичным, точным, живым.

Бортко колебался до последнего: этот советский фильм мог никогда не выйти — спустя время стал его визитной карточкой

Решение, которое все перевернуло

Самое удивительное — поначалу Бортко вообще не собирался браться за «Собачье сердце». Когда проект предложили, он честно признался: повести не читал и даже книгу в руках не держал. Любопытство победило — режиссер прочел Булгакова и был поражен. В глазах появился огонь.

Я хотел снять не "фильм по повести", а подделку под хронику. Ручная камера, зерно, звук как будто с пленки 20-х годов — вспоминал он.

Замысел сработал безупречно. «Собачье сердце» в таком «псевдохроникальном» ключе стало одной из самых точных и удачных экранизаций тех лет — настолько, что сегодня кажется: иначе и быть не могло.

Ранее мы писали: В СССР сняли фильм, унижающий целую нацию: признан реликвией в 99-м, но зрителям не покажут

Фото: Legion-Media, кадр из фильма «Собачье сердце» (1988 г.)
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
СССР к такому был не готов: в фильме «Саша-Сашенька» Высоцкий поет чужим (и дико странным) голосом — объяснение звучит как шутка СССР к такому был не готов: в фильме «Саша-Сашенька» Высоцкий поет чужим (и дико странным) голосом — объяснение звучит как шутка Читать дальше 27 августа 2025
Запретил показывать, «похоронил» в архиве: лишь за один свой фильм Михалкову стыдно по сей день — и это не провальные «Утомленные солнцем 2» Запретил показывать, «похоронил» в архиве: лишь за один свой фильм Михалкову стыдно по сей день — и это не провальные «Утомленные солнцем 2» Читать дальше 26 августа 2025
Снялся с Михалковым, смешил Высоцкого: в карьере Шона Коннера есть советский фильм — ради него приехал в Москву и закатил пьянку Снялся с Михалковым, смешил Высоцкого: в карьере Шона Коннера есть советский фильм — ради него приехал в Москву и закатил пьянку Читать дальше 25 августа 2025
Одна фраза Данелии на вручении «Оскара» заставила зал аплодировать стоя: вот что сказал режиссер Одна фраза Данелии на вручении «Оскара» заставила зал аплодировать стоя: вот что сказал режиссер Читать дальше 25 августа 2025
«Не более того»: лучшим фильмом Данелии Михалков считает вовсе не «Мимино» — в СССР были уверены, что картина станет «проходняком» «Не более того»: лучшим фильмом Данелии Михалков считает вовсе не «Мимино» — в СССР были уверены, что картина станет «проходняком» Читать дальше 25 августа 2025
Появились на секунды, прославились на века: 7 самых ярких эпизодических ролей в советском кино — помните ли вы все? (фото) Появились на секунды, прославились на века: 7 самых ярких эпизодических ролей в советском кино — помните ли вы все? (фото) Читать дальше 29 августа 2025
«Подняли бы на новый уровень»: 2 серии «Места встречи изменить нельзя» зрителям не показали — цензура в СССР резала без ножа «Подняли бы на новый уровень»: 2 серии «Места встречи изменить нельзя» зрителям не показали — цензура в СССР резала без ножа Читать дальше 28 августа 2025
Людк, а Людк, schau, was getan wird: звезда «Любовь и голуби» сбежала в Германию к актеру-иностранцу, но счастья так и не нашла Людк, а Людк, schau, was getan wird: звезда «Любовь и голуби» сбежала в Германию к актеру-иностранцу, но счастья так и не нашла Читать дальше 27 августа 2025
Этот фильм Рязанов невзлюбил с первой секунды — а потом и вся верхушка СССР: все равно снял, а они упрятали его в архив на 15 лет Этот фильм Рязанов невзлюбил с первой секунды — а потом и вся верхушка СССР: все равно снял, а они упрятали его в архив на 15 лет Читать дальше 26 августа 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше