Бортко колебался до последнего: этот советский фильм мог никогда не выйти — спустя время стал его визитной карточкой

Фильм Владимира Бортко «Собачье сердце» стал классикой буквально за одну ночь. Без афиш, без кинотеатрального проката: один-единственный телепоказ — и вся страна заговорила цитатами.

А за кадром шло свое кино: конфликты, срывы, странные совпадения и ощущение, будто сам Булгаков подглядывает за съемочной площадкой.

Как выбирали актеров

На роль профессора Преображенского метили звезды первой величины — Юрий Яковлев и Леонид Броневой. Но в итоге роль досталась Евгению Евстигнееву. Парадокс: в тот момент он переживал изгнание из «Современника», был в глубокой депрессии и порой просто не хотел выходить на площадку.

Бортко сумел вернуть ему азарт: были дни вдохновения, были и провалы — Евстигнеев то зажигал группу, то срывал смены. И все же именно его Преображенский стал сердцем картины — энергичным, точным, живым.

Решение, которое все перевернуло

Самое удивительное — поначалу Бортко вообще не собирался браться за «Собачье сердце». Когда проект предложили, он честно признался: повести не читал и даже книгу в руках не держал. Любопытство победило — режиссер прочел Булгакова и был поражен. В глазах появился огонь.

Я хотел снять не "фильм по повести", а подделку под хронику. Ручная камера, зерно, звук как будто с пленки 20-х годов — вспоминал он.

Замысел сработал безупречно. «Собачье сердце» в таком «псевдохроникальном» ключе стало одной из самых точных и удачных экранизаций тех лет — настолько, что сегодня кажется: иначе и быть не могло.

