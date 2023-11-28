Бортко был в шоке: Евстигнеев чуть не потерял роль в «Собачьем сердце» из-за позорного поступка

Такое не прощают даже маститым актерам.

Повесть Михаила Булгакова «Собачье сердце» стала бессмертной благодаря экранизации 1988 года. Фильм Владимира Бортко покорил телезрителей. Не последнюю роль в успехе картины сыграл блестящий актерский состав: Владимир Толоконников, Роман Карцев, Борис Плотников и Евгений Евстигнеев.

Последний был настоящей звездой советского кино. Постановщик ценил профессионализм и талант актера: работа Евстигнеева не вызывала никаких нареканий. Плотников страшно робел рядом с маститым коллегой, но тот общался с ним на равных, всячески подбадривал и поддерживал на съемочной площадке.

Но однажды знаменитость совершила серьезный проступок. В один из дней Евгения Александровича обнаружили без сознания на диване. Обеспокоенный режиссер уже хотел вызывать скорую, пока не выяснилось, что артист напился. Трезвому Евстигнееву пришлось долго извиняться перед Бортко, который грозился уволить выпивоху.