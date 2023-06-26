Борщева из Comedy Woman разделась, и все ахнули: выглядеть так в 42 года противозаконно

Елена Борщева решила завершить первый месяц лета в отпуске. Артистка вместе со своими близкими отправилась на турецкий курорт Сулуада, где активно изучает и природу, и достопримечательности. А о своих насыщенных выходных рассказывает в личном блоге.

Так, на странице звезды Comedy Woman появился кадр, на котором она позирует в скалах на берегу моря. Борщева красуется стройной фигурой в раздельном купальнике и не скрывает, что наслаждается отпуском.

Подписчики остались в восторге от кадра знаменитости. В комментариях они расхвалили Борщеву за ее фигуру и красоту, а многие поклонницы признались, что хотели бы выглядеть так же, как 42-летняя знаменитость.