Борщ всегда выходит красный и наваристый: кремлевский повар раскрыл свой рецепт

Многие неопытные кулинары уверены, что секрет хорошего борща кроется в качестве овощей, ведь именно они являются основой блюда. Еще менее опытные считают, что главное — правильно нарезать ингредиенты и подать товар, так сказать, «лицом». И только шеф-повара знают правду: успех или фиаско с хорошим борщом зависят от выбора мяса.

Шеф-повар Анатолий Галкин в беседе с порталом «Вечерняя Москва» раскрыл секрет бульона, который он варит, чтобы блюдо получилось идеальным. Оказалось, необходимый и чуть ли не самый важный ингредиент — это курица. Еще нужен кусок свежей свинины и говяжья грудка, желательно на кости.

Птица нужна, чтобы бульон был нежным и пикантным. Говядина — для навара. Ее кладут в кастрюлю первой и варят примерно час, потом добавляют свинину и варят еще полчаса. Затем — курица, ей тоже нужно минут 30.

Еще один «мясной» секрет — это зажарка. Одни хозяйки готовят ее на растительном масле, другие — на сливочном. Третьи берут смалец. По мнению Галкина, идеальная зажарка получается только на хорошем сале, без мясных прослоек. Эти две хитрости превратят любой обычный борщ в произведение кулинарного искусства, как уверен шеф-повар.