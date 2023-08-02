Боролся за кусок хлеба: раскрыто, через какой ад прошел в детстве сын Винер

Антон Винер — единственный сын прославленного тренера по художественной гимнастике. Кажется, при такой известности и востребованности матери его детство должно было пройти лучше, чем у ровесников. Но мужчина поделился откровением — жилось ему очень тяжело.

Всю жизнь Антону приходилось делить свою мать с ее многочисленными «приемными детьми», гимнастками Винер. При этом делиться он должен был не только временем и вниманием мамы, но и жилплощадью. Мужчина вспоминает, что в их однокомнатной квартире иногда жили по восемь-девять человек. Большей частью это были юные гимнастки, которые приехали из провинции.

Аппетит у них был огромный, заявляет Винер, а холодильник — один на всех. Приходилось буквально бороться с дерзкими провинциалками за котлету или кусок цыпленка. Впрочем, все это Антон вспоминает со смехом: несмотря на напряженные отношения, он всегда жил с подопечными матери дружно и даже носил им запрещенную во время соревнований еду — сосиски.