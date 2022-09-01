Бородиной не светит, а Бузовой может повезти: правду о Кемале из «Черной любви» предали огласке

Бурак Озчивит известен не только своими яркими ролями, но и насыщенной личной жизнью. Артист неоднократно был замечен в романах со знаменитыми турчанками. Как оказалось, у него даже есть любимый женский типаж.

Судя по избранницам, знаменитость предпочитает исключительно темноволосых моделей. Именно такими были все его девушки: Эбру Шам, Зейпен Дерткардеслер и, например, Башак Озер. Точно так же выглядит и супруга звезды сериала «Черная любовь» Фахрие Эвджен, с которой он сыграл свадьбу еще в 2017 году.

При этом, как отмечают поклонники, у некоторых российских знаменитостей все же есть шанс покорить сердце артиста. Так, Ольга Бузова, которая неоднократно признавалась в любви к Озчивиту, полностью соответствует его типажу. Знаменитости даже удалось сфотографироваться со звездой, но, как оказалось позднее, он ее заблокировал во всех социальных сетях из-за навязчивости. Вторая большая поклонница артиста Ксения Бородина, неоднократно «ловившая» артиста на улицах Стамбула, вряд ли имеет шансы завоевать его сердце, так как не отличается модельным ростом, который так важен для Озчивита.