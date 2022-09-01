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Бородиной не светит, а Бузовой может повезти: правду о Кемале из «Черной любви» предали огласке

1 сентября 2022 13:15
Бородиной не светит, а Бузовой может повезти: правду о Кемале из «Черной любви» предали огласке

Знаменитость выбирает своих спутниц по четким критериям.

Бурак Озчивит известен не только своими яркими ролями, но и насыщенной личной жизнью. Артист неоднократно был замечен в романах со знаменитыми турчанками. Как оказалось, у него даже есть любимый женский типаж.

Судя по избранницам, знаменитость предпочитает исключительно темноволосых моделей. Именно такими были все его девушки: Эбру Шам, Зейпен Дерткардеслер и, например, Башак Озер. Точно так же выглядит и супруга звезды сериала «Черная любовь» Фахрие Эвджен, с которой он сыграл свадьбу еще в 2017 году. Бородиной не светит, а Бузовой может повезти: правду о Кемале из «Черной любви» предали огласке

При этом, как отмечают поклонники, у некоторых российских знаменитостей все же есть шанс покорить сердце артиста. Так, Ольга Бузова, которая неоднократно признавалась в любви к Озчивиту, полностью соответствует его типажу. Знаменитости даже удалось сфотографироваться со звездой, но, как оказалось позднее, он ее заблокировал во всех социальных сетях из-за навязчивости. Вторая большая поклонница артиста Ксения Бородина, неоднократно «ловившая» артиста на улицах Стамбула, вряд ли имеет шансы завоевать его сердце, так как не отличается модельным ростом, который так важен для Озчивита.

Фото: Legion-Media, кадр из сериала "Черная любовь", соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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