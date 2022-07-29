Бородина в стороне не осталась: виновные в разрыве Лопес и Аффлека названы

Тайная свадьба Дженнифер Лопес и Бена Аффлека стала главной новостью месяца. Кроме поклонников их отношения активно обсуждают и другие звезды. Например, Ксения Бородина не осталась в стороне и назвала виновных в разрыве Лопес и Аффлека. В своем Telegram-канале она опубликовала один из свежих снимков пары в окружении папарацци и фанатов. По ее мнению, именно фотографы, которые ходили по пятам за Дженнифер и Беном, повлияли на их расставание 20 лет назад.

Именно поэтому Бородина удивилась, зачем сейчас репортеры ведут себя точно так же, рискуя нарушить звездный брак. При этом Ксения отметила, что, судя по снимкам в Сети, Лопес такая популярность приходится по душе, а вот актера внимание со стороны очень мучает.

«Охотники за сенсациями», — пренебрежительно отозвалась Бородина о журналистах.

Ксения и сама в прошлых отношениях нередко становилась героиней светских сплетен. Ее мужу Курбану Омарову приписывали флирт с другими девушками. В эти слухи Бородина долго не верила, но затем все же подала на развод.