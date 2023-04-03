Бородина показала своих подросших дочерей: народ в панике (фото)
Пользователи Сети не смогли скрыть эмоций при виде девочек.
Ксения Бородина воспитывает двоих дочерей, Марусю и Теону. О жизни наследниц телеведущая рассказывает в своих социальных сетях, что никогда не пропускают ее преданные поклонники.
Так, недавно она вновь поделилась совместным снимком с дочерьми. В кадре телеведущая позирует с девочками, а в подписи рассказывает, как ей сложно бывает найти время, чтобы посвятить его дочкам.
Подписчики Бородиной не оставили без внимания ее публикацию. В комментариях они признались, что долгое время следят за жизнью знаменитости, но никогда не замечали, как сильно выросли Маруся и Теона, которым в этом году исполняется 14 и 8 лет соответственно. Некоторые поклонники даже в шутку отметили, что кадр довел их до паники, ведь еще недавно ее дочери были маленькими девочками.
«Вот Тея выросла, помню ее маленькой. Вот время летит быстро», «Сказочные девочки, так быстро выросли», «Я в панике, они же еще недавно были детьми», — пишут пользователи Сети.