Бородина показала своих подросших дочерей: народ в панике (фото)

Ксения Бородина воспитывает двоих дочерей, Марусю и Теону. О жизни наследниц телеведущая рассказывает в своих социальных сетях, что никогда не пропускают ее преданные поклонники.

Так, недавно она вновь поделилась совместным снимком с дочерьми. В кадре телеведущая позирует с девочками, а в подписи рассказывает, как ей сложно бывает найти время, чтобы посвятить его дочкам.

Подписчики Бородиной не оставили без внимания ее публикацию. В комментариях они признались, что долгое время следят за жизнью знаменитости, но никогда не замечали, как сильно выросли Маруся и Теона, которым в этом году исполняется 14 и 8 лет соответственно. Некоторые поклонники даже в шутку отметили, что кадр довел их до паники, ведь еще недавно ее дочери были маленькими девочками.