Бородина не удержалась: вернувшуюся на «Дом-2», отсидевшую два года Дашко публично растоптали

Анастасия Дашко, одна из самых харизматичных участниц «Дома-2» за всю историю, вернулась на телестройку. В честь ее прихода организаторы шоу приготовили короткий ролик с ее участием, сделанный в прежние времена на передаче. Для Дашко выбрали не самый лестный эпизод, на котором девушка никак не могла произнести название пьесы «Недоросль».

Этот момент показали на лобном месте в присутствии всех участников и самой Анастасии. Еще юная Дашко пыталась выговорить злосчастное слово, но ей это не удавалось. Она ставила неправильные ударения, не могла произнести «недоросль» целиком, переставляла буквы местами. Анастасия почти плакала, сражаясь с ненавистным словом.

Увидев запись давно минувших дней, Дашко сильно смутилась и изменилась в лице. Другие участники смущенно улыбались, чтобы не задеть Анастасию. А вот ведущая Ксения Бородина дала волю эмоциям. Она от всей души потешалась над нелепыми потугами Дашко выговорить злосчастное слово. К такому публичному унижению гостья проекта точно не была готова.

За плечами экс-участницы «Дома-2» тюремное прошлое: Анастасию обвинили в мошенничестве. После освобождения Дашко построила карьеру в бизнесе, а также обзавелась двумя наследниками.