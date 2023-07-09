Бородатый силач: сложно поверить, но этот парень - внебрачный сын Крутого (фото)

Несколько лет назад публику потрясла новость о том, что у примерного семьянина Игоря Крутого есть внебрачный сын. Яков Мирошников появился на свет в результате мимолетной связи композитора с обычной продавщицей нижнего белья по имени Ирина.

Музыкант давно забыл об этом романе, случившемся в далеком 1991 году. В течение почти 30 лет Крутой даже не догадывался о том, что у него есть еще один наследник. Все это время мальчика воспитывал другой мужчина, который был в неведении и не знал о том, что ребенок ему не родной.

Тайной возлюбленной артиста уже нет в живых. Будучи при смерти, Ирина раскрыла правду о настоящем отце Якова. Крутой признал сына и поддерживает с ним тесное общение. Стоит отметить, что Мирошников вырос тем еще сердцеедом. Глядя на него, трудно поверить, что этот эффектный бородатый силач — сын интеллигента Крутого.