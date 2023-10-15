Бородатый мачо: как выглядит евнух из «Великолепного века» в реальной жизни

Весь мир узнал о Селиме Байрактаре благодаря сериалу «Великолепный век». Преданный и остроумный евнух, он покорил публику с первых минут на экране и стал одним из самых любимых персонажей у зрителей. При этом далеко не все догадывались, как складывается жизнь артиста вне экрана.

Дело в том, что Селим совершенно не похож на своего героя. Артист известен как сердцеед, не пропускает занятия в тренажерном зале и носит густую бороду, которая превращает его в совершенно другого человека. Свободное же время он проводит в модных ресторанах Стамбула и занимается спортом.

О своей жизни Байрактар рассказывает в социальных сетях. В его блоге можно увидеть кадры как со съемочных площадок, так и совместные снимки со второй супругой Эмили Каракесе. И практически под каждой записью поклонники удивляются, как мужественно выглядит 48-летний артист, которого на экране привыкли видеть совсем в других образах.