Бородатый лесоруб: сегодня красавчика из клипа «Нежность» вы вряд ли узнаете (фото)

Песня «Нежность» рок-группы MACHETE, вышедшая в нулевые, стала одним из главных хитов десятилетия. В чувственном клипе снялись актриса Равшана Куркова и фронтмен коллектива Ярослав Малый. Что с ним стало сейчас?

49-летний музыкант давно не появляется на публике и не дает интервью. Сегодня он живет на Алтае, который стал для него «местом силы». Ярослав признался, что на этот переезд его вдохновил сын.

Узнать в рок-музыканте того кудрявого красавца практически невозможно. Он осунулся, отпустил густую бороду, лишился роскошной шевелюры, а его взгляд стал рассудительным и утратил былой юношеский задор. Теперь певца легко спутать с обыкновенным лесорубом. Кроме того, Малый даже изменил свое имя — он просит называть его Моше Пинхас.

Сегодня Ярослав записывает новую пластинку, и Алтай — лучшее место для вдохновения и создания новых идей. Для того чтобы чувствовать себя счастливым, артист уделяет много времени духовным практикам, путешествиям и познанию мира. Также он посвящает много времени обожаемой семье. О своей жизни на Алтае Ярослав Малый рассказал во время записи шоу «Ниче святого» HiFi-стриминга «Звук».