Бородатый качок: красавчик-сын Дмитрия Хворостовского изменился так, что не узнать

Дмитрий Хворостовский был известен не только как оперный певец, но и как многодетный папа. У него трое детей от первого брака, и двое — от второго. Внимание публики привлек младший сын певца, Максим.

Парень профессионально занимается музыкой, отлично играет на гитаре и пишет песни. Также молодой человек пробует свои силы в диджеинге. Вокальные данные Максим от отца не унаследовал, но в его талантах не приходится сомневаться.

Новые фото младшего Хворостовского поразили поклонников певца. Максим предстал совсем не похожим на своего элегантного отца. Парень носит длинные волосы, отрастил усы и небольшую бородку.

Из-за бурной растительности на его лице сложно найти черты знаменитого родителя, а дерзкий рокерский образ окончательно рушит сходство. Однако пользователи признали красоту и собственную харизму брутального парня.