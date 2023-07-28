Бородатая женщина устала ненавидеть отражение в зеркале: после преображения ее не узнал даже муж

Жительница Томска Наталья Умарова долгие годы стеснялась своей внешности. Страдая от лишнего веса и многочисленных волос на лице, она была неуверена в себе, но долго не решалась обратиться за помощью. И лишь благодаря старшей дочери стала героиней шоу «Перезагрузка».

Эксперты программы не смогли пройти мимо истории Натальи и вызвались ей помочь. Косметолог избавил ее от растительности на лице, а стоматолог подарил новые зубы. Стилисты же собрали девушке несколько образов, которые помогли раскрыть ее харизму и скрыть недостатки фигуры.

Наталья осталась довольна преображением. Она призналась, что новая внешность подарила ей уверенность в себе. И она настолько изменилась, что даже муж узнал ее далеко не сразу. Оценили работу экспертов и зрители программы. По их мнению, героиня раскрыла себя и стала совершенно другим человеком.