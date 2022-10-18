Борода не спасла: что стало с певцом из Tokio Hotel, которого путали с девушкой

Популярность немецкой группы Tokio Hotel в нулевых была почти неразрывно связана с личностью ее фронтмена Билла Каулитца, а вернее, с его внешностью. Накрашенные глаза, длинные волосы и эпатажная прическа делали его похожим на девушку.

Это породило сотни шуток про тех, кто влюбился в солистку Tokio Hotel, но внезапно узнал, что она мужчина. А в 2007 году Билл даже оказался в списке ста самых несексуальных женщин от журнала FHM.

В последние годы Билл Каулитц всерьез занялся модельным бизнесом и рекламой. Он коротко подстригся и отпустил бороду, но изменить свой имидж в глазах поклонников так и не смог: черты его лица по-прежнему остались довольно женственными.

Бородой, кстати, обзавелся и брат-близнец исполнителя — Том Каулитц, бессменный гитарист Tokio Hotel, который родился всего на 10 минут раньше своего суперпопулярного брата. Но, в отличие от Билла, Том никогда не сталкивался с тем, что фанаты не могут определить его пол. Кроме того, Каулитц-старший в 2019 году удачно женился: его супругой стала одна из самых знаменитых супермоделей мира Хайди Клум, которая старше мужа на 17 лет.