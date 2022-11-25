Борода клочьями и пивной живот: как сейчас выглядит бывшая дочь Шер
Смена пола изменила внешность знаменитости.
Шер родила свою единственную дочь Честити весной 1969 года. Поклонники по всему миру были уверены, что наследница пойдет по стопам родителей и прославит и без того знаменитую семью. И Честити действительно стала известна на весь мир, однако не только благодаря своему творчеству.
Как признавалась сама знаменитость, еще с детства она понимала, что отличается от своих подруг. Уже в 18 лет она объявила о своей ориентации, а в 2008 году прошла первую операцию по смене пола. Спустя два года Честити официально стала мужчиной, сменив даже свое имя и пол в паспорте. Так что уже 12 лет зовется Чезом Салваторе Боно.
О своей жизни Чез рассказывает преимущественно в социальных сетях. Как отмечают многочисленные подписчики, в мужчине невозможно узнать аккуратную блондинку, которая выходила на ковровые дорожки вместе с Шер. Сейчас Чез носит густую черную бороду и страдает от лишнего веса из-за постоянной гормональной терапии.
Жизнь наследник артистки посвятил творчеству, как и его родители. Он занимается музыкой, а после смены пола выпустил документальный фильм, в котором рассказал о своем опыте и переживаниях.