Борода клочьями и пивной живот: как сейчас выглядит бывшая дочь Шер

Шер родила свою единственную дочь Честити весной 1969 года. Поклонники по всему миру были уверены, что наследница пойдет по стопам родителей и прославит и без того знаменитую семью. И Честити действительно стала известна на весь мир, однако не только благодаря своему творчеству.

Как признавалась сама знаменитость, еще с детства она понимала, что отличается от своих подруг. Уже в 18 лет она объявила о своей ориентации, а в 2008 году прошла первую операцию по смене пола. Спустя два года Честити официально стала мужчиной, сменив даже свое имя и пол в паспорте. Так что уже 12 лет зовется Чезом Салваторе Боно.

О своей жизни Чез рассказывает преимущественно в социальных сетях. Как отмечают многочисленные подписчики, в мужчине невозможно узнать аккуратную блондинку, которая выходила на ковровые дорожки вместе с Шер. Сейчас Чез носит густую черную бороду и страдает от лишнего веса из-за постоянной гормональной терапии.

Жизнь наследник артистки посвятил творчеству, как и его родители. Он занимается музыкой, а после смены пола выпустил документальный фильм, в котором рассказал о своем опыте и переживаниях.