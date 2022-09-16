Борода и пивной живот: Стайлза из «Волчонка» теперь не узнать

Несмотря на это, его актерской востребованности можно только позавидовать.

В 2011 году на канале MTV вышел первый сезон молодежного сериала «Волчонок» о 16-летнем подростке, который по воле случая стал оборотнем. С первых же серий внимание зрителей привлек не только главный герой Скотт в исполнении Тайлера Пози, но и его лучший друг Стайлз Стилински. Его сыграл молодой актер Дилан О’Брайен.

Красавчик Дилан мгновенно покорил зрителей своим обаянием и характером, а «Волчонок» дал старт карьере одного из самых востребованных актеров Голливуда. Уже через два года ему предложили роль главного героя в серии фильмов «Бегущий в лабиринте», и это принесло ему всемирную славу.

С годами внешность О’Брайена сильно изменилась: он отрастил бороду и заметно располнел. Но это не мешает ему продолжать строить яркую карьеру. Например, он снялся вместе с Марком Уолбергом в фильмах «Глубоководный горизонт» и «Бесконечность» и дал свой голос автоботу Бамблби в одноименном спин-оффе франшизы о трансформерах.