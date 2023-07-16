Борода Хоттабыча и тусклый взгляд: пропавший с ТВ Ургант словно постарел на десятки лет

Уже больше года Иван Ургант не появляется в эфире отечественного телевидения. Его шоу было поставлено на паузу, а сам журналист решил спрятаться от глаз публики и практически перестал вести социальные сети. Лишь раз в несколько месяцев он делает новые публикации, по которым фанаты узнают новости из жизни знаменитости.

Так, в своем блоге Ургант поделился роликом, который сделал во время путешествия в Рейкьявик, столицу Исландии. В видео он катается на лошади по зеленым холмам и с присущим себе чувством юмора рассказывает, как дорого обошлась ему эта экскурсия.

Тысячи подписчиков знаменитости не оставили без внимания свежую публикацию. В первую очередь фанаты обратили внимание, как сильно постарел их кумир за прошедшее время. Ургант отпустил густую бороду, в которой пробивается седина, а его взгляд больше не отличается жизнерадостностью и игривостью.

«Как же вы постарели», «С трудом узнал», — пишут пользователи Сети.

Также многие поклонники завалили Урганта вопросами о его шоу. Они попытались узнать, когда «Вечерний Ургант» вновь вернется в эфир и призвали телеведущего не забывать о своих зрителях.