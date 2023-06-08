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Борис Щербаков вышел в свет после жутких слухов: что стало с его лицом после болезни

8 июня 2023 10:45
Борис Щербаков вышел в свет после жутких слухов: что стало с его лицом после болезни

Актер сильно состарился.

Несколько месяцев назад Бориса Щербакова увезли в больницу прямо с репетиции спектакля, который должен был пройти в Выборге. Поклонники не на шутку испугались за жизнь 73-летнего артиста. О его самочувствии поползли жуткие слухи.

Сын знаменитости Василий рассказал журналистам, что его отца отправили в Боткинскую больницу на обследование. По словам звездного наследника, у его папы было подозрение на ОРВИ, которое могло дать осложнение на сердце. Вскоре в Сети и вовсе заговорили о том, что Щербакову удалили почку.

Сам актер о своих болезнях распространяться не любит. Когда артист вышел из стен больницы, на вопросы о жутком недуге он лишь отмахивался: «Все слухи. Все вранье. Диагноз свой не помню». Тем не менее по лицу знаменитости видно, что состояние его здоровья оставляет желать лучшего.

Борис Васильевич хоть и состарился, но не утратил блеска в глазах и желания работать. Жалеть себя он не намерен. Актер признался, что будет и дальше активно сниматься и играть в театре.

Борис Щербаков вышел в свет после жутких слухов: что стало с его лицом после болезни
Фото: Global Look Press, кадр из программы «Ты не поверишь!»
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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