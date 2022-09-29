Борис Моисеев мог не дожить до 33 лет: спасла Пугачева

Одной из самых близких подруг Бориса Моисеева была певица Алла Пугачева. Артист не раз признавался, что именно ей он обязан своим успехом на отечественной эстраде. Однако, как оказалось, Примадонна не только подарила музыканту славу, но и спасла от неминуемой гибели.

Летом 1986 года Моисеев проводил отпуск в Дагомысе, присматривая за Кристиной Орбакайте, дочерью Пугачевой, которая сама в тот момент находилась на гастролях. Певец получил приглашение отправиться в круиз на пароходе «Адмирал Нахимов», однако не мог принять его без разрешения Аллы Борисовны. Как говорится в шоу «Малахов», исполнительница в телефонном разговоре категорически запретила приятелю и своей наследнице подниматься на борт.

Впоследствии пароход потерпел крушение и затонул, что привело к гибели множества людей. Это означает, что если бы Моисеев не послушал свою подругу, то не дожил бы и до 33 лет. Добавим, что Пугачева тяжело переживает утрату своего коллеги, скончавшегося 27 сентября на 69-м году жизни. Артистка отметила, что он был самым светлым и жизнелюбивым человеком из всех, кого она знала.