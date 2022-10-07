Борьба за квартиру Меньшикова завершена: на чью сторону встал суд

Московский суд отказал пенсионерке в требовании подселить ее в квартиру актера Олега Меньшикова. Светлана Савицкая была уверена, что половина жилья знаменитости принадлежит по праву ей.

В 1996 году Савицкая с супругом приобрели квартиру на Фрунзенской набережной. Новое жилье они оформили на мужа, а спустя год развелись. При этом пенсионерка и ее избранник условились, что в случае продажи поделят вырученные деньги поровну.

До 2017 года Савицкая не интересовалась ни судьбой своего бывшего избранника, ни квартирой. А пять лет назад узнала, что в 2004 году ее экс-супруг скончался, а квартиру продали его родители, вступившие в права наследства, так как не догадывались о каких-либо договоренностях. С того времени Светлана пыталась с помощью судов доказать свое право на жилье, но безуспешно. Она прошла пять заседаний, как пишет Telegram-канал Mash, но так и не смогла добиться справедливости для себя — суд не захотел впускать ее в дом к артисту.

Сам Меньшиков не прокомментировал ситуацию. Отметим, что последние месяцы он занят многочисленными судебными разбирательствами с артистами театра Ермоловой, где долгие годы является художественным руководителем.