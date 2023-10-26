Боня впервые показала лицо после пластики: даже родная дочь пришла в ужас от увиденного

Когда нет других рычагов напомнить о себе, остается лишь хайп.

Виктория Боня, кажется, уже вечность спекулирует на теме своей внешности. Сначала она продавала курсы по фейсбилдингу, уверяя всех, что ее красота — результат регулярной зарядки, а не пластика. Но затем все же сдалась и признала: отсрочить старение ей помогают хирургия и косметология, а не что-либо другое.

Из последней круговой подтяжки у популярного на просторах Сети врача экс-участница «Дома-2» и вовсе сделала чуть ли не реалити-шоу. Результаты преображения светская львица не показывала не только фанатам, но и членам семьи. И теперь понятно почему.

В соцсетях Боня опубликовала ролик, на котором наконец-то решилась снять очки и похвастаться результатами пластики перед родной дочерью Анджелиной. Но прогадала. Девочке не удалось скрыть шок при виде перекроенного лица матери.

«Ты похожа на кошку», — ошарашенно выдавила из себя Анджелина и ничего добавить не смогла.

Видимо, такими темпами новое лицо Виктория Боня явит народу не скоро. Это и хорошо. Зачем публике лишний стресс?