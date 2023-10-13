Боня решилась показать лицо после пластики: вот что с ней сотворил хирург

Виктория Боня недавно сделала пластическую операцию у американских хирургов. По словам звезды «Дома-2», она давно мечтала заполучить так называемые «лисьи глазки» — миндалевидный разрез с приподнятыми уголками. Для преображения девушка выбрала известного голливудского хирурга Чиа Чи Као.

Пока не сошел отек, Боня появляется в соцсетях только в темных очках. Свое новое лицо она обещала показать в специальном платном канале тем, кто согласится раскошелиться. Но все пошло не по плану. В новом видео Виктория случайно продемонстрировала последствия операции, забыв о ярком освещении.

Несмотря на темные очки, солнце подсветило лицо звезды и позволило разглядеть ее глаза. Результат шокировал публику — глаза Виктории оказались очень узкими и совсем не похожими на заветные «лисьи». Очевидно, послеоперационный отек еще не прошел. Остается надеяться, что окончательный результат будет выглядеть лучше.