Боня показала лицо после неудавшейся пластики: нос с черным пятном, зашитые губы

Когда-то Виктория Боня была одной из первых красавиц отечественного шоу-бизнеса. Однако годы берут свое. 43-летняя телезвезда не молодеет, а потому отчаянно борется за сохранение красоты и привлекательности. В августе экс-ведущая «Дома-2» сделала операцию у звездного хирурга в США, и результат вмешательства шокировал публику.

Светская красавица уже несколько месяцев скрывает от подписчиков свое лицо, надевая кепку и массивные солнцезащитные очки. Однако в честь Хэллоуина знаменитость решила приоткрыть завесу тайны и показать себя во всей красе. Новой выходкой Боня лишь подтвердила догадки о неудачной пластике носа.

Звезда предстала в страшном гриме, перевоплотившись в скелет. Губы были расчерчены полосками шрамов, а на носу зияла черная дыра. Хейтеры считают, что Виктория Боня нанесла на проблемную зону столько краски, потому что хотела замаскировать следы провальной ринопластики.