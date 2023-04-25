Боня из «Дома-2» сняла бинты после пластической операции: на лицо без слез не взглянешь

Виктория Боня как истинный блогер держит поклонников в курсе всего, что с ней происходит. Экс-участница «Дома-2» сделала первую в своей жизни пластическую операцию и попросила фанатов поздравить ее с этим знаменательным событием.

Ранее светская львица опубликовала в соцсетях кадры, где запечатлена с бинтами на лице. Знаменитость была удивлена тому, что даже в таком виде ее узнают на улицах Дубая. Боня пообещала, что результат хирургического вмешательства будет виден через четыре-пять дней.

И вот настал момент, когда звезда сняла бинты и продемонстрировала фолловерам свою новую внешность. Боня поинтересовалась, видят ли они разницу. Однако многие отметили, что на лицо и шею Виктории без слез не взглянешь, поскольку все в отеках и синяках.

Тем не менее телеведущая осталась довольна своим преображением. Блогер намекнула, что, когда отеки сойдут окончательно, она будет выглядеть великолепно.