Бондарчук поставил слова Разина под сомнение: «Сложно разобраться, где правда»

Федор Бондарчук прокомментировал характер Андрея Разина. Как оказалось, знаменитостям удалось поработать вместе.

Последнее время вокруг продюсера «Ласкового мая» ходит множество слухов. Многие обвиняют именно Разина в смерти Шатунова и отмечают его тяжелый характер. Оказалось, что Бондарчук, успевший поработать со знаменитостью, согласен со всеми заявлениями о том, насколько сложным в сотрудничестве бывает знаменитость. При этом режиссер вспомнил, как непрост бывает продюсер в общении и как он шокирует во время работы своими заявлениями, в правдивости которых невозможно быть уверенным.

«Действительно, сложно разобраться, где там правда, а где — нет», — вспоминает Бондарчук в шоу «Кино в деталях ».

Напомним, что и сам Шатунов не раз подчеркивал тяжелый характер Разина. По его словам, музыкант часто принимает неожиданные решения, которые шокируют и его коллег, и подчиненных.